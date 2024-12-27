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В Азербайджане приватизировано еще 9 автомобилей

В Азербайджане приватизировано еще 9 автомобилей 25-26 декабря на аукционах Государственной службы по вопросам имущества продано 9 автомобилей.
Бизнес
27 декабря 2024 г. 16:37
В Азербайджане приватизировано еще 9 автомобилей

25-26 декабря на аукционах Государственной службы по вопросам имущества продано 9 автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на учреждение, 6 автомобилей принадлежали ОАО "Международный банк Азербайджана", 1 - находящейся в процессе ликвидации Государственной страховой коммерческой компании (ОАО "Азерсыгорта") и 2 - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Список автомобилей, проданных на аукционе, можно найти по ссылке.

Следующие аукционы пройдут 7, 10, 14, 28 и 30 января. На торги выставлены пакеты акций, предприятия и транспортные средства акционерного общества.

Список выставленной на аукцион недвижимости можно найти по ссылке.

Желающие принять участие могут выбрать выставленное на аукцион имущество на официальных сайтах Госслужбы www.emlak.gov.az и Центра организации аукционов www.auksion.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 9 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

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