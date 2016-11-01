В Азербайджане приватизировано 19 государственных объектов

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) провел очередной аукцион по приватизации госимущества.

Как передает Report, на аукционе приватизирован в целом 31 государственный объект. По информации, приватизировано 1 акционерное общество, 1 транспортное средство и 17 малых государственных предприятий и объектов.

Пять проданных на аукционе малых госпредприятий и объектов расположено в столице, 2 – в Сумгайыте, 1 – в Евлахе, 1 – Джалилабаде, 2 – в Шеки, 2 – в Гяндже, 1 – в Кюрдамире, 1 – в Исмаиллах, 1 – в Гобустане, 1 – Мингячевире. Из них 4 являются торговыми объектами, 10 относятся к сфере услуг и общественного питания, остальные – к промышленной сфере.

Отметим, что очередной аукцион состоится 8 ноября. На нем на продажу будет выставлено 77 объектов госимущества.