В Азербайджане приняты новые госстандарты в нефтехимии

В Азербайджане приняты новые госстандарты в нефтехимической отрасли

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты AZS ГОСТ 21791:2025 "Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия", AZS ГОСТ 23258:2025 "Масла смазочные пластичные. Наименования и условные обозначения", AZS ГОСТ 23652:2025 "Масла трансмиссионные. Технические условия" и AZS ГОСТ 25821:2025 "Жидкость ПГВ. Технические условия".

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Согласно информации, целью внедрения данных стандартов является расширение производства смазочных масел и определение требований к их безопасности на основе единых норм и правил.

Новые госстандарты рассмотрены Техническим комитетом по стандартизации "Присадки, смазочные масла, смазки и специальные жидкости" (AZSTAND/TK-34) и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.