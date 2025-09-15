В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

Институт стандартизации (AZSTAND) при Государственном агентстве по антимонопольной и потребительской рыночной политике при президенте принял государственный стандарт AZS ISO 7101:2025 "Управление организацией здравоохранения – Системы управления качеством в организациях здравоохранения – Требования".

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Новый государственный стандарт определяет требования и критерии к системам управления качеством с целью повышения качества медицинских услуг в учреждениях здравоохранения, обеспечения удовлетворенности клиентов и повышения эффективности процессов управления.

Проект указанного государственного стандарта был разработан Общественным объединением "Ассоциация качества" на основе международного стандарта ISO 7101:2023 "Управление организацией здравоохранения – Системы управления качеством в организациях здравоохранения – Требования" (Healthcare organization management – Management systems for quality in healthcare organizations – Requirements) и согласован с Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB). В результате он был утвержден Техническим комитетом по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/TK 08) и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.