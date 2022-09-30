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В Азербайджане принят новый госстандарт производства экологически чистой продукции

В Азербайджане принят новый госстандарт производства экологически чистой продукции В Азербайджане принят новый государственный стандарт АЗС 921:2022 «Производство, переработка, брендинг и продажа экологически чистой сельскохозяйственной и пищевой продукции. Руководящие требования». Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Государствен
Бизнес
30 сентября 2022 г. 11:00
В Азербайджане принят новый госстандарт производства экологически чистой продукции

В Азербайджане принят новый государственный стандарт АЗС 921:2022 «Производство, переработка, брендинг и продажа экологически чистой сельскохозяйственной и пищевой продукции. Руководящие требования».

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Согласно информации, проект стандарта подготовлен на основе презентации Технического комитета по стандартизации экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Азербайджанский институт стандартизации при Государственной службе утвердил его и включил в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Согласно требованиям стандарта, использование химико-синтетических (искусственных) веществ должно быть сведено к минимуму при производстве экологически чистой продукции. Должно уделяться внимание охране здоровья потребителей и окружающей среды.
"Новый стандарт позволит регулировать производство и переработку пищевых продуктов в соответствии с требованиями, повышать их качество, а также выводить на рынок конкурентоспособную экологически чистую продукцию", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul istehsalı üzrə yeni dövlət standartı qəbul edilib

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