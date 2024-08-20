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В Азербайджане принят новый госстандарт для медицинских лабораторий

В Азербайджане принят новый госстандарт для медицинских лабораторий Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонополии и контролю за потребительским рынком Министерства экономики принял новый государственный стандарт качества AZS ISO 15189:2024 "Медицинские лаборатории - Требован
Бизнес
20 августа 2024 г. 12:38
В Азербайджане принят новый госстандарт для медицинских лабораторий

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонополии и контролю за потребительским рынком Министерства экономики принял новый государственный стандарт качества AZS ISO 15189:2024 "Медицинские лаборатории - Требования к качеству и компетентности".

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, указанный стандарт будет применяться для подтверждения или признания полномочий медицинских лабораторий органами надзора или аккредитации.

Новый стандарт включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tibbi laboratoriyalara dair yeni dövlət standartı qəbul edilib

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