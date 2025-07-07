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В Азербайджане при оформлении свидетельства о наследстве будут учитываться права всех наследников

В Азербайджане при оформлении свидетельства о наследстве будут учитываться права всех наследников Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправок в Земельный, Гражданский процессуальный, Гражданский кодексы, а также в законы "О нотариате" и "Об исполнении", принятый Милли Меджлисом 23 мая.
Бизнес
7 июля 2025 г. 15:03
В Азербайджане при оформлении свидетельства о наследстве будут учитываться права всех наследников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправок в Земельный, Гражданский процессуальный и в Гражданский кодексы, а также в законы "О нотариате" и "Об исполнении", принятый Милли Меджлисом 21 июня.

Как сообщает Report, согласно поправкам, в Азербайджане при оформлении свидетельства о наследстве будут учитываться права всех наследников, в том числе тех, кто не подал заявление на его получение.

С поправками нотариус при выдаче свидетельства наследнику, который обратился за оформлением наследства, обязан определить и указать доли всех сонаследников, даже если они не подали заявление.

Эти сведения, включая информацию о наследниках и их долях (в соответствии со статьей 1325.2 Гражданского кодекса), уполномоченными органами будут внесены в реестры недвижимого и движимого имущества.

Каждый сонаследник сможет впоследствии получить отдельное свидетельство на свою долю, определенную законом.

В законопроекте также отмечается, что сонаследники, предусмотренные статьей 1325.2 Гражданского кодекса, имеют право распоряжаться своими долями. Эти лица могут распоряжаться своей долей на основании нотариально заверенного договора до получения свидетельства о наследстве.

Доля наследника, получившего свою долю наследства на основании договора о распоряжении долями между сонаследниками, увеличивается соответственно пропорции полученной доли, и в свидетельстве о наследстве указывается его окончательная доля.

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