В Азербайджане предоставление информации о бенефициарных владельцах стало обязательным
- 06 апреля, 2026
- 08:56
В Азербайджане понятие "бенефициарный собственник" введено в законодательство, и в этой сфере установлены новые требования.
Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку "Саммите по налогообложению и бухгалтерскому учету" заявил главный государственный налоговый инспектор отдела применения налогового законодательства Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Анар Джаббаров.
По его словам, внесенные в законодательство поправки предусматривают предоставление юридическими лицами при регистрации сведений о бенефициарном владельце.
"Это требование введено на основании изменений, внесенных в статью 14 закона "О государственной пошлине". Непредоставление упомянутых сведений влечет административную ответственность в виде наложения штрафа. Цель нового подхода - выявление реальных владельцев и повышение прозрачности. Конфиденциальность предоставляемой информации защищается в рамках законодательства. Однако, в настоящее время, поскольку система внедрена недавно, в случае задержек возможен более мягкий подход", - уточнил А. Джаббаров.