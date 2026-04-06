    В Азербайджане предоставление информации о бенефициарных владельцах стало обязательным

    • 06 апреля, 2026
    • 08:56
    В Азербайджане предоставление информации о бенефициарных владельцах стало обязательным

    В Азербайджане понятие "бенефициарный собственник" введено в законодательство, и в этой сфере установлены новые требования.

    Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку "Саммите по налогообложению и бухгалтерскому учету" заявил главный государственный налоговый инспектор отдела применения налогового законодательства Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Анар Джаббаров.

    По его словам, внесенные в законодательство поправки предусматривают предоставление юридическими лицами при регистрации сведений о бенефициарном владельце.

    "Это требование введено на основании изменений, внесенных в статью 14 закона "О государственной пошлине". Непредоставление упомянутых сведений влечет административную ответственность в виде наложения штрафа. Цель нового подхода - выявление реальных владельцев и повышение прозрачности. Конфиденциальность предоставляемой информации защищается в рамках законодательства. Однако, в настоящее время, поскольку система внедрена недавно, в случае задержек возможен более мягкий подход", - уточнил А. Джаббаров.

    Поправки в законодательство Государственная налоговая служба Азербайджана Анар Джаббаров
    Dövlət Vergi Xidməti: Benefisiar mülkiyyətçi məlumatının təqdim edilməsi məcburi olub

