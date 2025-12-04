Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане предлагают снизить налоговую ставку по дивидендам из-за рубежа до 5%

    Бизнес
    • 04 декабря, 2025
    • 16:40
    В Азербайджане налоговая ставка для физических лиц по дивидендам, полученным из-за рубежа, может быть снижена с 14 % до 5 %.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной налоговой службы.

    Отмечается, что изменение предусмотрено проектом поправок в Налоговый кодекс, который обсуждается в Милли Меджлисе.

    Согласно действующим нормам, резиденты обязаны декларировать непредпринимательские доходы из-за рубежа по ставке 14%. С будущего года предлагается уменьшить ставку до 5%.

    По данным Государственной налоговой службы, инициатива направлена на поощрение добровольного декларирования зарубежных доходов и расширение налоговой базы. Ожидается, что снижение ставки станет стимулом для возврата капитала, а также увеличит приток финансовых средств и инвестиций из-за рубежа.

