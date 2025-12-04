İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan xaricdən əldə edilən dividend üzrə vergi dərəcəsini 5%-ə endirir

    Biznes
    • 04 dekabr, 2025
    • 15:54
    Azərbaycan xaricdən əldə edilən dividend üzrə vergi dərəcəsini 5%-ə endirir

    Azərbaycanda fiziki şəxslərin xaricdən əldə etdikləri dividend gəlirləri üzrə vergi dərəcəsi 5 %-ə endirilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin açıqlamasında bildirilir.

    Xatırladaq ki, "Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanun layihəsi hazırda Milli Məclisdə müzakirə olunur. Dəyişikliklərin əsas hədəfi sahibkarlığın təşviqi, vergi yükünün optimallaşdırılması və "kölgə iqtisadiyyatı"na qarşı mübarizənin gücləndirilməsidir.

    Vergi Məcəlləsinin qüvvədə olan müddəalarına əsasən, rezident fiziki şəxslər xaricdən əldə etdikləri qeyri-sahibkarlıq gəlirlərini 14 % vergi dərəcəsi ilə bəyan edib ödəməlidirlər. Növbəti ildən həmin vergi dərəcəsinin 5 %-ə endirilməsi təklif olunur.

    Dəyişiklik, bir tərəfdən, xaricdən əldə edilən gəlirlərin könüllü şəkildə bəyan olunmasını təşviq edəcək, digər tərəfdən isə vergi bazasının əhatə dairəsinin genişlənməsinə xidmət göstərəcək. Bununla yanaşı, xaricdəki maliyyə vəsaitlərinin və investisiyaların ölkəyə axınını təşviqi üçün əlavə stimullar formalaşacaq, daha aşağı vergi yükü kapitalın ölkəyə qaytarılmasını iqtisadi cəhətdən daha səmərəli edəcək.

    Dövlət Vergi Xidməti dividend vergi dərəcəsi Vergi Məcəlləsi

    Son xəbərlər

    16:17

    Özbəkistan XİN: Bakı və İrəvanın sülhə doğru atdıqları addımlar alqışlanmalı və dəstəklənməlidir

    Digər ölkələr
    16:14
    Foto

    Azərbaycan şərabları Çinin Nankin və Sian şəhərlərində tanıdılıb

    Biznes
    16:08

    Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:07

    Xankəndidə keçiriləcək XI Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları bəlli olub

    Fərdi
    16:04
    Foto

    Azərbaycanın basketbol milliləri Belarusda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Komanda
    15:54

    Azərbaycan xaricdən əldə edilən dividend üzrə vergi dərəcəsini 5%-ə endirir

    Biznes
    15:52
    Rəy

    Ermənistanda dəyişməyən rejim – Qərbin görməzlikdən gəlmə taktikası - ŞƏRH

    Analitika
    15:52
    Foto

    Nazir: "Azərbaycan və İraq arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensial var" - YENİLƏNİB

    Energetika
    15:50

    Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistana 170 milyon dollar ayırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti