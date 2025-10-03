В Азербайджане предлагается разработать карты конкуренции

Деятельность государственных предприятий на рынке с использованием административных ресурсов и преимуществ ограничивает возможности частного сектора, что может создавать недобросовестную конкурентную среду.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев на II Национальном форуме по конкуренции в Баку.

По его словам, госпредприятия, финансируемые из бюджета, включая созданные ими юридические лица публичного права, инновационные центры и институциональные подструктуры, ведут предпринимательскую деятельность и конкурируют на том же рынке, что и частный сектор, и могут добиться превосходства, используя государственные ресурсы:

"Их превосходство на рынке с использованием госресурсов и административных преимуществ в некоторых случаях ограничивает долю и возможности частного сектора. Поэтому одной из основных задач сегодняшнего дня является пересмотр нормативных актов, регулирующих порядок предоставления услуг и товаров, которые не относятся к основной сфере деятельности государственных учреждений и могут быть приобретены на внутреннем рынке".

Мусаев добавил, что отсутствие единого подхода к организации госуслуг, разная регламентация деятельности различных ведомств порой приводят к задержкам и расширению границ естественной монополии госучреждений:

"В этом контексте разработка карт конкуренции по секторам, стимулирование инноваций и моделей кооперации, механизмы патентного рынка и трансфера технологий могут способствовать повышению конкуренции. При этом возможно формирование в регионах иной модели рынка, основанной на новых ресурсах, на базе конкурентоспособных бизнес-кластеров".