В Азербайджане предлагается повысить тарифные планки на импорт уже производимых в стране продуктов

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана должен ввести дифференцированную тарификацию на импорт продукции, которая уже производится в стране. Как передает Report, об этом сказал член правления и глава юридического комитета Caspian European Club Мустафа Аббасбейли, отвечая на вопрос о предложениях, которые были отправлены Клубом президенту Ильхаму Алиеву: "То есть необходимо, чтобы таможня подразделяла продукцию, которая производится в Азербайджане и ту, что не является азербайджанским продуктом".

М.Аббасбейли отметил, что предложения затрагивают преимущественно таможню, налогообложение и инвестиционный климат Азербайджана.

“Таким образом, следует повысить тарифные планки на импортируемые продукты, которые уже производятся в Азербайджане, а на те, которые производятся не в Азербайджане соответственно оставить на своем уровне или уменьшить. Кроме того, мы предлагаем, ежегодно обновлять данные тарификации. Как известно, у нас каждый год появляются различные новые сферы услуг, поэтому мы и предлагаем обновлять эти тарификации каждый год", - добавил глава комитета.

"Другим пунктом наших предложений по таможне является увеличение тарифных ставок для акцизных продуктов, в частности, на алкоголь, сигареты и т.д. Также мы хотели бы сгруппировать все тарифные планки в сфере IT технологий. На сегодняшний день в Азербайджане есть несколько различных тарифных ставок для IT технологий, и они создают определенные трудности для импортеров. Поэтому одним из предложений является их группировка по одному тарифу, чтобы не было несправедливого подхода к разным импортерам. И последним, но немаловажным пунктом по таможне мы указали возможность снизить или даже полностью убрать таможенные сборы на сырье, потому что, как известно, оно является основой местного производства", - заявил М.Аббасбейли.