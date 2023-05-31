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В Азербайджане поддержат расширение участия МСП в цепочке поставок нефтегазовых компаний

В Азербайджане поддержат расширение участия МСП в цепочке поставок нефтегазовых компаний На 28-й Международной выставке "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil Gas) в Бакинском Экспо-центре для МСП выделен специальный стенд.
Бизнес
31 мая 2023 г. 17:18
В Азербайджане поддержат расширение участия МСП в цепочке поставок нефтегазовых компаний

На 28-й Международной выставке "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil & Gas) в Бакинском Экспо-центре для МСП выделен специальный стенд.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Согласно информации, основной целью стенда, созданного при поддержке компании BP, является содействие налаживанию сотрудничества между сторонами путем координации и организации встреч местных МСП с представителями нефтегазовых компаний в рамках выставки, повышение роли МСП в цепочке поставок нефтегазовых компаний.

Нефтегазовые компании, желающие воспользоваться услугами и продуктами, предоставляемыми МСП в указанных отраслях, а также сотрудничать с МСП в цепочке поставок, могут встретиться с местными МСП у совместного стенда KOBİA и ВР.

Выставка Caspian Oil & Gas продлится до 2 июня. На выставке представлены нефтегазовое оборудование ведущих компаний нефтегазовой и энергетической отраслей, услуги по разработке нефтегазовых месторождений, нефтехимическая продукция и пр.

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Версия на азербайджанском языке Фото KOB-ların neft-qaz şirkətlərinin təchizat zəncirində iştirakının genişləndirilməsinə dəstək verilir

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