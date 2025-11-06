В Азербайджане планируют расширить сферу применения механизма "Возврат НДС"
Бизнес
- 06 ноября, 2025
- 11:16
Правительство Азербайджана планирует в 2026 году расширить сферу применения механизма "Возврат НДС".
Как сообщает Report, в связи с этим планируется внесение поправок в Налоговый кодекс, которые сегодня обсуждаются на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.
Согласно проекту, граждане Азербайджана смогут вернуть НДС, уплаченный за услуги в парикмахерских, салонах красоты и косметологических центрах.
Порядок возврата НДС за оказанные эти услуги будет определять орган (структура), установленный соответствующим органом исполнительной власти.
