В Азербайджане планируют расширить сферу применения механизма "Возврат НДС"

Правительство Азербайджана планирует в 2026 году расширить сферу применения механизма "Возврат НДС".

Как сообщает Report, в связи с этим планируется внесение поправок в Налоговый кодекс, которые сегодня обсуждаются на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно проекту, граждане Азербайджана смогут вернуть НДС, уплаченный за услуги в парикмахерских, салонах красоты и косметологических центрах.

Порядок возврата НДС за оказанные эти услуги будет определять орган (структура), установленный соответствующим органом исполнительной власти.