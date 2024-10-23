В Азербайджане планируют полностью оцифровать механизм льготного кредитования

В Азербайджане планируется полностью оцифровать механизм льготного кредитования.

В Азербайджане планируется полностью оцифровать механизм льготного кредитования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства Осман Халиев на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.

По его словам, целью является облегчить доступ предпринимателей к финансированию, в частности к льготному.

"Работы находятся на завершающей стадии. Мы стремимся сотрудничать с большим количеством субъектов предпринимательства и кредитными организациями. Предпринятые в последние годы меры поспособствовали росту льготного кредитования субъектов микро-, малого и среднего бизнеса. В частности, 99% льготных кредитов, выданных по линии фонда, получили МСБ", - сказал он.