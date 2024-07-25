В Азербайджане планируется открыть около 30 ресторанов популярных брендов

В Азербайджане планируется открыть около 30 ресторанов популярных брендов Go Crispy и Tea Time.

В Азербайджане планируется открыть около 30 ресторанов популярных брендов Go Crispy и Tea Time.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

По его словам, сегодня было подписано стратегически важное соглашение между катарской компанией Al Baladi Holdings и компанией Green Capital Management, учрежденной в ОАЭ с азербайджанскими инвестициями: "Согласно этому соглашению, планируется открытие ресторанов Go Crispy и Tea Time в Азербайджане. В рамках данного стратегического плана в течение двух лет планируется запустить около 30 новых ресторанов".

Мамедов добавил, что основной целью соглашения является привлечение иностранных инвестиций в Азербайджан: "Благодаря этим новым проектам ожидается открытие новых рабочих мест в стране, что будет способствовать развитию экономики".