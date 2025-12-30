В Азербайджане отрегулированы цены на 237 лекарственных препаратов

В Азербайджане отрегулированы цены на еще 237 лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято Тарифным (ценовым) советом.

В ходе заседания Совета был утвержден верхний предел цен на 237 новых зарегистрированных препаратов, по 5 препаратам верхний предел цены был снижен, а для 53 препаратов внесены изменения в верхний предел цен с целью обеспечения стабильных поставок. Изменения проведены в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров №209 от 3 июня 2015 года, и инструкцией Тарифного совета от 21 июля 2015 года.

Полный перечень препаратов с утвержденным верхним пределом цен, с указанием торгового наименования, фармацевтической формы, действующего вещества, дозировки, упаковки, количества и страны производства, размещен на официальном сайте Тарифного совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.