В Азербайджане оптовая цена на муку снизилась

В Азербайджане оптовая цена на муку снизилась

Цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане на 30 июня была в пределах 25,8-28 манатов (на 3% и 0,7% меньше, чем на прошлой неделе), в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 26,5-27,5 маната (на 1,8% и 1% меньше).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

"Самая низкая оптовая цена муки по стране зафиксирована в Шабранском районе - 25,8 маната (на 3% меньше), а самая высокая - в городе Гяндже - 28 манатов (на 0,7% меньше)", - отмечается в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 23 июня цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане была в пределах 26,6-28,2 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 27-27,8 маната.