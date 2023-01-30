В Азербайджане определились участницы проекта "Сила женщин в бизнесе"

Завершился отбор предпринимательниц для участия в проекте "Сила женщин в бизнесе", который стартовал в 2022 году.

Завершился отбор предпринимательниц для участия в проекте "Сила женщин в бизнесе", который стартовал в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики, для участия в проекте поступило 134 заявки.

Жюри проекта отобрало 23 предпринимательницы, действующих в городе Баку и регионах страны. Они заняты в сельскохозяйственной, перерабатывающей, пищевой, креативной и других сферах.

В рамках проекта для женщин-предпринимателей будут организованы тренинги, продуктивные нетворкинги. По завершении конкурса будет оказана поддержка в финансировании трех лучших проектов, представленных участницами (1 место - 5 тыс. манат, 2 место - 3 тыс. манат и 3 место - 2 тыс. манат).