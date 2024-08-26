В Азербайджане оказана поддержка продаже продукции и услуг около 60 субъектов МСБ

11:05

В январе-июне текущего года в Азербайджане около 60 субъектов микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) воспользовались услугами Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) с целью увеличения возможностей продаж и выхода на новые рынки.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, желающие продвигать свою продукцию и услуги и увеличивать свои возможности продаж за счет участия в специализированных выставках и ярмарках в стране и за рубежом, могут обратиться в KOBİA, заполнив соответствующую электронную форму заявки по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/sergilerde-istiraka-destek .

За этот период агентство оказало поддержку 21 МСБ в доступе к торговым сетям.

В рамках механизма поддержки доступа к коммерческим сетям в действующих в Баку торговых сетях созданы 8 точек продаж.