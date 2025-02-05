В Азербайджане обсуждены вопросы стимулирования бизнес-деятельности
В Азербайджане обсуждены вопросы стимулирования бизнес-деятельностиВ Азербайджане состоялись обсуждения по вопросам стимулирования бизнес-деятельности, эффективного управления государственными предприятиями и государственно-частного партнерства.
В Азербайджане состоялись обсуждения по вопросам стимулирования бизнес-деятельности, эффективного управления государственными предприятиями и государственно-частного партнерства.
Как передает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".
По его словам, обсуждения состоялись на сегодняшнем правовом форуме LEGIS в Баку.
"Форум стал важной платформой для оценки предложений и обмена информацией в сфере совершенствования законодательства. Благодарим PASHA Holding за организацию и приглашение", - говорится в публикации.
Həmkarlarla birlikdə LEGIS Hüquq Forumunda iştirak etdik.#Biznes fəaliyyətinin stimullaşdırılması, dövlət müəssisələrinin səmərəli idarə olunması, dövlət-özəl tərəfdaşlığı barədə fikirlərimizi bölüşdük.