В Азербайджане обсуждены вопросы стимулирования бизнес-деятельности

В Азербайджане состоялись обсуждения по вопросам стимулирования бизнес-деятельности, эффективного управления государственными предприятиями и государственно-частного партнерства.

В Азербайджане состоялись обсуждения по вопросам стимулирования бизнес-деятельности, эффективного управления государственными предприятиями и государственно-частного партнерства.

Как передает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, обсуждения состоялись на сегодняшнем правовом форуме LEGIS в Баку.

"Форум стал важной платформой для оценки предложений и обмена информацией в сфере совершенствования законодательства. Благодарим PASHA Holding за организацию и приглашение", - говорится в публикации.