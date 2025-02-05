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В Азербайджане обсуждены вопросы стимулирования бизнес-деятельности

В Азербайджане обсуждены вопросы стимулирования бизнес-деятельности В Азербайджане состоялись обсуждения по вопросам стимулирования бизнес-деятельности, эффективного управления государственными предприятиями и государственно-частного партнерства.
Бизнес
5 февраля 2025 г. 17:20
В Азербайджане обсуждены вопросы стимулирования бизнес-деятельности

В Азербайджане состоялись обсуждения по вопросам стимулирования бизнес-деятельности, эффективного управления государственными предприятиями и государственно-частного партнерства.

Как передает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, обсуждения состоялись на сегодняшнем правовом форуме LEGIS в Баку.

"Форум стал важной платформой для оценки предложений и обмена информацией в сфере совершенствования законодательства. Благодарим PASHA Holding за организацию и приглашение", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке LEGIS Law Forum discusses boosting business activities in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda biznes fəaliyyətinin stimullaşdırılması müzakirə edilib

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