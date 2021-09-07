В Азербайджане обсудили поддержку проектов по "зеленой энергетике"

Состоялась встреча между Азербайджанским фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики и Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

Состоялась встреча между Азербайджанским фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики и Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

На встрече были обсуждены вопросы поощрения использования альтернативной энергетики субъектами предпринимательства, возможности формирования финансовых механизмов для поддержки промышленных проектов и активных потребителей в сфере возобновляемой энергетики, оказания совместной поддержки реализации проектов по "зеленой энергетике" и перспективы сотрудничества в других сферах.

Поддержка реализации проектов в области альтернативной энергетики субъектами предпринимательства определена Азербайджанским фондом развития предпринимательства в качестве одного из приоритетных направлений в предоставлении льготных кредитов на 2021 год.