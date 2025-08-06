В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос почти на 12%

В январе-июле текущего года в Азербайджане оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составил 15 млрд 190,6 млн манатов.

В январе-июле текущего года в Азербайджане оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составил 15 млрд 190,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день в стране установлено 107 755 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Их использование способствует повышению прозрачности расчетов и борьбе с незаконным оборотом товаров, добавили в налоговом ведомстве.