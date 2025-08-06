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В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос почти на 12%

В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос почти на 12% В январе-июле текущего года в Азербайджане оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составил 15 млрд 190,6 млн манатов.
Бизнес
6 августа 2025 г. 16:27
В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос почти на 12%

В январе-июле текущего года в Азербайджане оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составил 15 млрд 190,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день в стране установлено 107 755 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Их использование способствует повышению прозрачности расчетов и борьбе с незаконным оборотом товаров, добавили в налоговом ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 12 %-ə yaxın artıb

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