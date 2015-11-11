В Азербайджане объемы электронной розничной торговли выросли в этом году на 90%

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-октябрь текущего года объемы электронной розничной торговли составили 10,5 млн. манатов, что в 1,9 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, население приобрело в торговых сетях юридических лиц 91,9%, индивидуальных предпринимателей - 8,1% потребительских товаров. Непродовольственные товары составили 96,3% оборота рынка электронной торговли.

За январь-октябрь текущего года объемы услуг объектов общественного питания выросли на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 841,6 млн. манатов, из них 366,7 млн. манатов приходятся на юридических лиц, 474,9 млн. манатов - на индивидуальных предпринимателей.