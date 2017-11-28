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    В Азербайджане невозможно полностью привлечь к НДС платежи за услуги такси

    Технически невозможно взимать налоги с карточного счета в иностранном банке

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18%, который планируется взимать при оплате услуг таких служб такси, как UBER, Taxify и пр. в Азербайджане, не сможет охватить все платежи.

    Как сообщили Report в банковских кругах, оплата за услуги для нерезидентов может осуществляться посредством пластиковых карт местных и иностранных банков.

    НДС может взиматься с платежей, произведенных исключительно посредством карт местных банков. Технически невозможно удерживать налог с карточного счета в иностранном банке.

    Напомним, что с 1 декабря в Азербайджане будет применяться НДС при оплате услуг такси. Отечественные банки уже начали информировать об этом своих клиентов посредством СМС-сообщений. 

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