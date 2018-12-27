Сафар Мехтиев: Если вы покажете хоть один процент монополии в стране, я уйду в отставку

Баку. 27 декабря REPORT.AZ/ "В Азербайджане нет монополии".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев на встрече с главными редакторами ведущих СМИ страны.

"Те, кто говорит о монополии в стране, должны показать хоть один факт. Если кто-то ввезет 100 тонн бананов в страну, никто не предъявит ему претензий. Это невозможно. Покажите хоть один факт, если он имеется. Любой товар, на который требуется лицензия, включая подакцизные товары, разрешается ввозить в страну в соответствии с положениями законодательства: "Бананы и другие сельскохозяйственные продукты вообще можно свободно ввозить".

Председатель ГТК заявил, что уйдет в отставку, если кто-то продемонстрирует ему хотя бы один процент наличия монополии: "Невозможно монополизировать какой-либо продукт в таможенной системе. Мы создаем условия для экспорта продукции. Кому-то кажется, что я защищаю монополизм. Нет, мы защищаем внутренний рынок. В целях защиты внутреннего рынка и местного производства мы снижаем пошлины на сырье, и это осуществляется в соответствии с решением Кабинета министров. Таможенный орган является ключом к регулированию внутреннего рынка. Эти полномочия дал нам президент. Мы будем защищать внутренний рынок различными путями".