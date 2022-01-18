В Азербайджане не ведущие учет микропредприниматели будут платить подоходный налог

С этого года освобождение от подоходного налога на 75% прибыли (дохода) от предпринимательской деятельности налогоплательщиков, являющихся субъектами микропредпринимательства в Азербайджане, будет применяться к лицам, осуществляющим учет доходов и расходо

С этого года освобождение от подоходного налога на 75% прибыли (дохода) от предпринимательской деятельности налогоплательщиков, являющихся субъектами микропредпринимательства в Азербайджане, будет применяться к лицам, осуществляющим учет доходов и расходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, с микропредпринимателей, которые не ведут учет своих доходов и расходов, будет взиматься подоходный налог по ставке 20%.

"Суть изменения заключается в том, что использование этих льгот налогоплательщиками, скрывающими свои доходы и уклоняющимися от уплаты налогов, создает условия для недобросовестной конкуренции с дисциплинированными налогоплательщиками. По этой причине данное изменение имеет особое значение с точки зрения общих принципов налоговой политики, проводимой в связи с прозрачностью учета в последние годы”, - заявили в ведомстве.