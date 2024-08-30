В Азербайджане началась регистрация Союза ассоциаций оценщиков тюркских государств

В Азербайджане будет зарегистрирован Союз ассоциаций оценщиков тюркских государств (CAATS).

В Азербайджане будет зарегистрирован Союз ассоциаций оценщиков тюркских государств (CAATS).

Об этом сказал Report председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Вугар Орудж.

По его словам, было направлено соответствующее обращение в Министерство юстиции Азербайджана, получено предварительное согласие.

"В Государственный комитет по вопросам имущества было направлено обращение с просьбой выделить место для головного офиса Союза ассоциаций оценщиков тюркских государств, который будет расположен в Баку, на что был получен положительный ответ", - отметил он.

Азербайджан с этого года председательствует в CAATS, учрежденном в июне 2023 года. В состав Совета входят 7 членов - Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра.