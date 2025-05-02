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В Азербайджане на аукцион выставят еще 19 транспортных средств

В Азербайджане на аукцион выставят еще 19 транспортных средств 12:30
Бизнес
2 мая 2025 г. 12:44
В Азербайджане на аукцион выставят еще 19 транспортных средств

Государственная служба по вопросам имущества 18 июня проведет очередной аукцион по продаже автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, торги пройдут в Центре имущественных услуг Службы (Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).

На аукцион будут выставлены 19 транспортных средств выпуска 1984 -2014гг.

Стартовая цена — от 900 до 20,5 тыс. манатов. Для участия в аукционе требуется внести задаток в размере 10% от стартовой стоимости.

Подробности и описание автомобилей доступны на сайте auksion.gov.az. Желающие могут предварительно ознакомиться с выставленным имуществом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 19 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

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