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В Азербайджане на аукцион выставят 29 объектов госимущества

В Азербайджане на аукцион выставят 29 объектов госимущества На очередных аукционах, которые будут проведены Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики 3 и 8 октября, будет продано в общей сложности 29 объектов государственного имущества.
Бизнес
25 сентября 2024 г. 17:30
В Азербайджане на аукцион выставят 29 объектов госимущества

На очередных аукционах, которые будут проведены Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики 3 и 8 октября, будет продано в общей сложности 29 объектов государственного имущества.

Как сообщает Report, на первый аукцион будут выставлены 23 транспортных средства, выпущенных в период с 2007 по 2019 год.

На втором аукционе будут предложены пакеты акций 6 акционерных обществ, работающих в сферах услуг и пищевой промышленности. Это акционерные общества "Агдаш Гушчулуг", "Гянджа Гушчулуг", "Нефтчала Эт", "Сальян бройлер", "Хазар Автонаглийят" и "Загатала Фындыг" с уставным капиталом от 175 157 до 1 223 095 манатов.

С перечнем выставляемого на аукцион имущества можно ознакомиться по ссылке.

Желающие принять участие могут зарегистрироваться на портале электронных услуг www.e-emlak.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 29 dövlət əmlakı hərraca çıxarılacaq

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