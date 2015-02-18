В Азербайджане может быть внедрен специальный налоговый режим на покупку мобильных телефонов в режиме онлайн

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане может быть внедрен специальный налоговый режим на импорт мобильных телефонов в сфере электронной розничной торговли. Как сообщает Report, об этом заявил министр связи и высоких технологий Али Аббасов.

"В электронной розничной торговле встречались случаи контрабанды. Мы совместно с соответствующими организациями подготовили план мероприятий. Они касаются, в основном, мобильных телефонов. Возможно, будет применяться специальный режим на ввоз мобильных телефонов посредством электронной торговли. С другими товарами никаких проблем не возникнет", - отметил министр.

А.Аббасов добавил, что если в 2013 году объем рынка розничной электронной торговли составил 1,7 млн. манатов, то в 2014 году эта сумма составила 20 млн. манатов: "Этим пользуются, в основном, широкие массы".