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В Азербайджане может быть учреждено посольство Испании

В Азербайджане может быть учреждено посольство Испании Азербайджан и Испания обсудили вопросы создания межправительственной комиссии или рабочей группы, учреждения посольства Испании в Азербайджане.
Бизнес
30 марта 2023 г. 13:21
В Азербайджане может быть учреждено посольство Испании

Азербайджан и Испания обсудили вопросы создания межправительственной комиссии или рабочей группы, учреждения посольства Испании в Азербайджане.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках визита в Испанию делегации во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым.

Делегация во главе с Эльнуром Алиевым провела встречу с главой комитета по экономическим вопросам Конгресса депутатов Испании Селсо Луисом Дельгадо Арсом и главой комитета по промышленности, торговле и туризму Хуаном Капдевилой.

Отметив, что Азербайджан придает особое значение связям с Европейским союзом и является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы, Алиев проинформировал испанских парламентариев о текущем состоянии экономических и торговых связей между странами.

Замминистра сообщил, что взаимный товарооборот между странами превышает 1 млрд долларов и Испания входит в десятку основных торговых партнеров Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİspaniyanın Azərbaycanda səfirliyi təsis edilə bilər

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