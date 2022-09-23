В Азербайджане могут ввести сезонные налоги

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана рассматривает возможность предоставления налоговых льгот субъектам предпринимательства, осуществляющим сезонную деятельность, иными словами, возможность применения сезонных на

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана рассматривает возможность предоставления налоговых льгот субъектам предпринимательства, осуществляющим сезонную деятельность, иными словами, возможность применения сезонных налогов.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Самира Мусаева.

"Для определения размера налогов субъектам предпринимательства, осуществляющим сезонную деятельность, будут учитываться их налоговые выплаты" – отметила Мусаева.

Напомним, с предложением ввести сезонные налоги в Азербайджане выступил депутат Игбал Мамедов.