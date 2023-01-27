В Азербайджане могут утвердить Национальную экспортную стратегию

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) ожидает утверждения Национальной экспортной стратегии в этом году.

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) ожидает утверждения Национальной экспортной стратегии в этом году.

Как сообщает Report, об этом на Национальном форуме экспортеров и импортеров в Баку заявил советник председателя агентства Турал Гаджылы.

"Стратегия будет охватывать ближайшие 4 года, окажет положительное влияние на развитие экспорта. По уточненным данным, в прошлом году стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана выросла на 12% и превысила 3 млрд долларов США. Такой рост был достигнут за счет переработки сельскохозяйственной продукции и экспорта продукции перерабатывающей промышленности. Это самый высокий показатель за всю историю нашей независимости", - отметил он.