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В Азербайджане количество налогоплательщиков выросло почти на 6%

В Азербайджане количество налогоплательщиков выросло почти на 6% По состоянию на 1 ноября этого года в Азербайджане насчитывалось 1 583 592 налогоплательщика.
Бизнес
16 ноября 2024 г. 10:35
В Азербайджане количество налогоплательщиков выросло почти на 6%

По состоянию на 1 ноября этого года в Азербайджане насчитывалось 1 583 592 налогоплательщика.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 5,6% больше по сравнению с 1 ноября прошлого года.

87,1% налогоплательщиков - физические лица, 12,9% - юридические лица и другие организации. За последний год количество физических лиц увеличилось на 5,4%, а юридических лиц - на 7,3%.

На конец октября количество зарегистрированных коммерческих организаций составило 187 674 единицы, что на 8% больше, чем год назад.

По состоянию на 1 ноября количество активных плательщиков НДС среди зарегистрированных коммерческих организаций составило 39 399 единиц, увеличившись на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля плательщиков НДС в общей регистрации составила 32,2%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 6 %-ə yaxın artıb

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