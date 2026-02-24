Кабмин изменил порядок исчисления суммы таможенной задолженности по НДС

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок исчисления суммы таможенной задолженности по налогу на добавленную стоимость", утвержденный постановлением от 7 мая 2012 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, таможенная задолженность может уплачиваться лицами, являющимися должниками по начисленным таможенным платежам, либо - при предоставлении обеспечения с использованием способов, предусмотренных статьей 258.1 Таможенного кодекса, - лицами, несущими обязательства по этому обеспечению.

Таможенные платежи, которые могут возникнуть при перемещении физическими лицами через таможенную границу товаров, не предназначенных для коммерческих целей, могут уплачиваться физическим лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также - при предоставлении обеспечения способами, предусмотренными статьей 258.1 Таможенного кодекса, - лицами, несущими обязательства по предоставленному обеспечению.