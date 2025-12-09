Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане изменены акцизные ставки на ряд табачных изделий

    • 09 декабря, 2025
    • 12:12
    В Азербайджане пересмотрены акцизные ставки на некоторые виды табачной продукции.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, первоначальный проект предусматривал регулирование акцизов только для сигарет, произведенных из табака. Однако после дополнительных обсуждений с профильными структурами было предложено повысить акцизы и на альтернативные табачные изделия. "Эти предложения основаны в том числе на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, так как подобные изделия негативно сказываются на здоровье", - отметил Амирасланов.

    Он подчеркнул, что повышение акцизов на обычные сигареты без корректировки ставок по альтернативной продукции могло бы привести к резкому росту ее потребления. "Из-за минимальных цен и низких акцизов их рыночная доля могла бы значительно увеличиться. Поэтому возникла необходимость пересмотра ставок в этом сегменте", - сказал депутат.

    Амирасланов отметил, что акцизы для изделий со вдыханием без поджигания, содержащим табак или восстановленный табак, повышается с 16 до 25,5 манатов за 1 000 единиц; а также для курительного, омогенизированного, восстановленного, жевательного и нюхательного табака - с 22 до 162 манатов за кг при местном производстве и с 30 до 170 манатов за кг при импорте.

    Azərbaycanda bəzi tütün məmulatlarının aksiz dərəcələri dəyişdirilib
