В Азербайджане меняется порядок контроля за деятельностью исполнительных чиновников
- 31 марта, 2026
- 15:44
Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Порядок контроля за деятельностью исполнительных чиновников", утвержденный постановлением от 1 мая 2000 года.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, отныне будет рассматриваться порядок размещения заказов и выполнения требований для проведения электронных аукционов или продажи движимого имущества стоимостью менее 5 000 манатов через электронные торговые платформы, определяемые в соответствии с требованиями Закона "О государственных закупках".
До настоящего времени рассматривался порядок размещения заказов и выполнения требований для проведения аукционов или продажи движимого имущества стоимостью не более 5000 манатов в торговых сетях, определяемых исполнительной службой.