В Азербайджане меняется порядок контроля за деятельностью исполнительных чиновников

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Порядок контроля за деятельностью исполнительных чиновников", утвержденный постановлением от 1 мая 2000 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, отныне будет рассматриваться порядок размещения заказов и выполнения требований для проведения электронных аукционов или продажи движимого имущества стоимостью менее 5 000 манатов через электронные торговые платформы, определяемые в соответствии с требованиями Закона "О государственных закупках".

До настоящего времени рассматривался порядок размещения заказов и выполнения требований для проведения аукционов или продажи движимого имущества стоимостью не более 5000 манатов в торговых сетях, определяемых исполнительной службой.