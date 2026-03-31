Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Бизнес
    • 31 марта, 2026
    • 15:44
    В Азербайджане меняется порядок контроля за деятельностью исполнительных чиновников

    Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Порядок контроля за деятельностью исполнительных чиновников", утвержденный постановлением от 1 мая 2000 года.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно постановлению, отныне будет рассматриваться порядок размещения заказов и выполнения требований для проведения электронных аукционов или продажи движимого имущества стоимостью менее 5 000 манатов через электронные торговые платформы, определяемые в соответствии с требованиями Закона "О государственных закупках".

    До настоящего времени рассматривался порядок размещения заказов и выполнения требований для проведения аукционов или продажи движимого имущества стоимостью не более 5000 манатов в торговых сетях, определяемых исполнительной службой.

    Кабинет министров Исполнительные чиновники Электронные аукционы
    Azərbaycanda "İcra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydası" dəyişib

    Последние новости

    16:10
    Видео

    Один человек погиб, до 50 ранены при взрыве на заводе в Татарстране - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:03

    В Казахстане дети пострадали в ДТП с автобусами

    В регионе
    16:03

    Кабинет министров внес изменения в порядок совершения нотариальных действий

    Бизнес
    16:01
    Фото

    Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в аграрной сфере и трансфер технологий

    АПК
    15:58

    В ОАЭ число раненых в результате иранских ударов возросло до 188 человек

    Другие страны
    15:48

    Сибига: Части иранской кассетной ракеты упали недалеко от посольства Украины в Израиле

    В регионе
    15:44

    В Азербайджане меняется порядок контроля за деятельностью исполнительных чиновников

    Бизнес
    15:41

    При ударе по религиозному комплексу в Иране четыре человека погибли, 28 пострадали

    В регионе
    15:40

    Трамп о решении Франции: Мы это запомним

    Другие страны
    Лента новостей