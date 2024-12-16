В Азербайджане число субъектов МСБ выросло на 64% с 2018 года

В Азербайджане число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло почти на 64% с 2018 года и на данный момент превышает 401 тысячу.

В Азербайджане число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло почти на 64% с 2018 года и на данный момент превышает 401 тысячу.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на церемонии вручения премии "Dayaq".

По его словам, за этот период добавленная стоимость, созданная МСБ, выросла более чем в 2 раза - с 9,8 млрд манатов до 20,1 млрд манатов.

"Оборот бизнеса этой категории в прошлом году составил 43,8 млрд манатов, что составляет 37,3% ненефтяного оборота по стране", - отметил Мамедов.