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В Азербайджане число субъектов МСБ выросло на 64% с 2018 года

В Азербайджане число субъектов МСБ выросло на 64% с 2018 года В Азербайджане число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло почти на 64% с 2018 года и на данный момент превышает 401 тысячу.
Бизнес
16 декабря 2024 г. 15:09
В Азербайджане число субъектов МСБ выросло на 64% с 2018 года

В Азербайджане число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло почти на 64% с 2018 года и на данный момент превышает 401 тысячу.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на церемонии вручения премии "Dayaq".

По его словам, за этот период добавленная стоимость, созданная МСБ, выросла более чем в 2 раза - с 9,8 млрд манатов до 20,1 млрд манатов.

"Оборот бизнеса этой категории в прошлом году составил 43,8 млрд манатов, что составляет 37,3% ненефтяного оборота по стране", - отметил Мамедов.

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Версия на английском языке KOBIA: Number of SMEs has increased by 64% since 2018 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке KOBİA: 2018-ci ildən KOB-ların sayı 64 % artıb

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