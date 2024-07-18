В Азербайджане число новых госстандартов увеличилось вдвое

В первом полугодии текущего года Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, принял 69 новых государственных стандартов.

В первом полугодии текущего года Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, принял 69 новых государственных стандартов.

Как сообщает Report, об этом глава Госслужбы Мамед Аббасбейли написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Принятие новых стандартов служит повышению показателей качества, стимулированию предпринимательства и завоеванию доверия потребителей за счет обеспечения безопасности и надежности товаров и услуг", - отметил М.Аббасбейли.