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В Азербайджане число новых госстандартов увеличилось вдвое

В Азербайджане число новых госстандартов увеличилось вдвое В первом полугодии текущего года Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, принял 69 новых государственных стандартов.
Бизнес
18 июля 2024 г. 16:16
В Азербайджане число новых госстандартов увеличилось вдвое

В первом полугодии текущего года Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, принял 69 новых государственных стандартов.

Как сообщает Report, об этом глава Госслужбы Мамед Аббасбейли написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Принятие новых стандартов служит повышению показателей качества, стимулированию предпринимательства и завоеванию доверия потребителей за счет обеспечения безопасности и надежности товаров и услуг", - отметил М.Аббасбейли.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qəbul edilən yeni dövlət standartlarının sayı 2 dəfə artıb

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