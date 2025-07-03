В Азербайджане число налогоплательщиков выросло почти на 5%

На 1 июля текущего года в Азербайджане насчитывалось 1 млн 630 тыс. 743 налогоплательщика.

На 1 июля текущего года в Азербайджане насчитывалось 1 млн 630 тыс. 743 налогоплательщика.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 4,8% больше, чем на 1 июля прошлого года.

86,9% налогоплательщиков - физические лица, 13,1% - юридические лица и другие организации. За последний год число частных предпринимателей увеличилось на 4,4%, а число компаний - на 7,7%.

На конец июня в стране насчитывалось 197 038 коммерческих организаций, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

91,7% зарегистрированных коммерческих юридических лиц - это общества с ограниченной ответственностью (ООО), 1,1% - акционерные общества (АО), 1,1% - кооперативы и т. д.

За первое полугодие текущего года государственную регистрацию прошли 6 814 коммерческих организаций, из них 88,9% - с местными и 11,1% - с иностранными инвестициями.

85,3% коммерческих организаций прошли электронную регистрацию. Доля электронной регистрации ООО с местными инвестициями составила 96,6%.