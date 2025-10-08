В Азербайджане число налогоплательщиков выросло на 4,8%

На 1 октября текущего года в Азербайджане насчитывалось 1 млн 653 тыс. 132 налогоплательщика, что на 4,8% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, из них 86,9% составляют физические лица, 13,1% - юридические лица и другие организации.

За последний год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,5%, а число учреждений, предприятий и организаций - на 7,2%.

На конец сентября число зарегистрированных коммерческих организаций составляло 200 тыс. 806 единиц, что на 7,8% больше, чем годом ранее. 91,9% зарегистрированных коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,1% - акционерными обществами, 1,1% - кооперативами, остальные - созданы в иных формах.

За 9 месяцев текущего года государственную регистрацию прошли 10 тыс. 724 коммерческих организаций, из них 88,5% с местными, 11,5% - с иностранными инвестициями.