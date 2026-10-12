В Азербайджане число наемных работников увеличилось почти на 1%

Число наемных работников в Азербайджане на 1 сентября 2026 года составило 1 млн 776,8 тыс. человек, что на 0,7% больше, чем на аналогичную дату 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 834,2 тыс. работали в государственном секторе (на 2,5% меньше), а 942,6 тыс. – в негосударственном (на 3,6% больше).

По информации, 18,9% наемных работников работали в торговле и ремонте транспортных средств, 17,5% – в сфере образования, 13,9% – в промышленности, 8,6% – в сфере здравоохранения и социальных услуг для населения, 6,8% – в строительстве, 6,2% – в государственном управлении и обороне; в сфере социального обеспечения, 4,4% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,5% - в финансовой и страховой деятельности, 2,3% - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, а 15% - в других секторах экономики.