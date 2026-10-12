İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 10:01
    Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1 %-ə yaxın artıb

    Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı ötən il sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,7 % çox - 1 milyon 776,8 min nəfər olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, onlardan 834,2 min nəfəri dövlət sektorunda (2,5 % az), 942,6 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda (3,6 % çox) fəaliyyət göstərib.

    Muzdla çalışan işçilərin 18,9 %-i ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 17,5 %-i təhsil, 13,9 %-i sənaye, 8,6 %-i əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 6,8 %-i tikinti, 6,2 %-i dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat, 4,4 %-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,9 %-i peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 2,5 %-i maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 2,3 %-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 15 %-i isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olublar.

    Dövlət Statistika Komitəsi
    В Азербайджане число наемных работников увеличилось почти на 1%
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    01:09
    Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
    Digər ölkələr
    00:41
    Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti