В Азербайджане будет вестись реестр бенефициарных собственников

В следующем году в Азербайджане будет создан реестр бенефициарных собственников.

В следующем году в Азербайджане будет создан реестр бенефициарных собственников.

Как передает Report, об этом на заседании Рабочей группы "Вхождение в бизнес" заявила руководитель группы, заместитель начальника Государственной налоговой службы (ГНС) Самира Мусаева.

По ее словам, вопрос о включении в законодательство правовых норм, касающихся бенефициарных собственников, находится на стадии утверждения и представления в Милли Меджлис: "Мы ожидаем, что они вступят в силу в следующем году, и уже начали технические работы в рамках подготовительного процесса в этом направлении".

С.Мусаева добавила, что после вступления закона в силу ГНС будет полностью готова вести реестр бенефициарных собственников.