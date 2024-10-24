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В Азербайджане будет вестись реестр бенефициарных собственников

В Азербайджане будет вестись реестр бенефициарных собственников В следующем году в Азербайджане будет создан реестр бенефициарных собственников.
Бизнес
24 октября 2024 г. 12:48
В Азербайджане будет вестись реестр бенефициарных собственников

В следующем году в Азербайджане будет создан реестр бенефициарных собственников.

Как передает Report, об этом на заседании Рабочей группы "Вхождение в бизнес" заявила руководитель группы, заместитель начальника Государственной налоговой службы (ГНС) Самира Мусаева.

По ее словам, вопрос о включении в законодательство правовых норм, касающихся бенефициарных собственников, находится на стадии утверждения и представления в Милли Меджлис: "Мы ожидаем, что они вступят в силу в следующем году, и уже начали технические работы в рамках подготовительного процесса в этом направлении".

С.Мусаева добавила, что после вступления закона в силу ГНС будет полностью готова вести реестр бенефициарных собственников.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda benefisiar mülkiyyətçilərin reyestri aparılacaq

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