В Азербайджане будет усилен контроль за созданием госпредприятий
- 31 марта, 2026
- 13:24
В Азербайджане предусмотрены новые меры по усилению контроля за созданием и деятельностью государственных предприятий с учетом принципов конкуренции.
Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2026 год по индикатору "Рыночная конкуренция" отчета Business Ready Группы Всемирного банка.
Согласно документу, будет проведен диагностический анализ практики применения существующих механизмов оценки в сфере контроля за созданием государственных предприятий, а также имеющихся пробелов.
Оценку создания государственных предприятий будет осуществлять орган по конкуренции.
В этих рамках будет исследовано наличие обстоятельств, которые могут привести к нарушению здоровой конкуренции в деятельности данных предприятий, а также их нейтральность с точки зрения конкуренции.
Предусматривается доработка предложений по внесению изменений в законодательство и их представление в установленном порядке. Реализация соответствующих мер запланирована до 1 сентября 2026 года.
В то же время при создании государственных предприятий и в процессе их деятельности будут проводиться проверки с целью предотвращения возможных ограничивающих конкуренцию воздействий.
Исполнение мер будет осуществляться Госагентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте и Министерством юстиции.