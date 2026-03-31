В Азербайджане будет усилен контроль за созданием госпредприятий

В Азербайджане предусмотрены новые меры по усилению контроля за созданием и деятельностью государственных предприятий с учетом принципов конкуренции.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2026 год по индикатору "Рыночная конкуренция" отчета Business Ready Группы Всемирного банка.

Согласно документу, будет проведен диагностический анализ практики применения существующих механизмов оценки в сфере контроля за созданием государственных предприятий, а также имеющихся пробелов.

Оценку создания государственных предприятий будет осуществлять орган по конкуренции.

В этих рамках будет исследовано наличие обстоятельств, которые могут привести к нарушению здоровой конкуренции в деятельности данных предприятий, а также их нейтральность с точки зрения конкуренции.

Предусматривается доработка предложений по внесению изменений в законодательство и их представление в установленном порядке. Реализация соответствующих мер запланирована до 1 сентября 2026 года.

В то же время при создании государственных предприятий и в процессе их деятельности будут проводиться проверки с целью предотвращения возможных ограничивающих конкуренцию воздействий.

Исполнение мер будет осуществляться Госагентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте и Министерством юстиции.