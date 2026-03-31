Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin yaradılmasına nəzarət gücləndiriləcək
- 31 mart, 2026
- 12:31
Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin yaradılması və fəaliyyətinə rəqabət baxımından nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində yeni tədbirlər nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu, Dünya Bankı Qrupunun "Business Ready" hesabatının "Bazar rəqabəti" indikatoru üzrə 2026-cı il üçün Yol Xəritəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, təmərküzləşmələrə nəzarət və dövlət müəssisələrinin yaradılması üzrə mövcud qiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi praktikasının və boşluqların diaqnostik təhlili aparılacaq.
Dövlət müəssisələrinin yaradılmasını rəqabət orqanı qiymətləndirəcək.
Bu çərçivədə həmin müəssisələrin fəaliyyətində sağlam rəqabətin pozulmasına səbəb ola biləcək halların mövcudluğu və yaxud rəqabət baxımından neytrallığı araşdırılacaq.
Bununla bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsinə dair təkliflərin təkmilləşdirilərək aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Müvafiq tədbirlərin 1 sentyabr 2026-cı ilə qədər icrası planlaşdırılır.
Eyni zamanda, dövlət müəssisələri yaradılarkən və onların fəaliyyəti dövründə rəqabəti məhdudlaşdıra biləcək təsirlərin qarşısının alınması məqsədilə müvafiq yoxlamalar aparılacaq.
Tədbirlərin icrasını Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi və Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirəcək.