В Азербайджане более чем вдвое выросло число дел о налоговых преступлениях
Бизнес
- 17 сентября, 2025
- 17:10
В Азербайджане в 2024 году в производстве находилось 1 385 дел о налоговых преступлениях.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
В отчетном периоде в отношении 19 человек была избрана мера пресечения в виде ареста.
В прошлом году по завершенным уголовным делам был нанесен ущерб в размере 55,3 млн манатов. В государственный бюджет по уголовным делам было выплачено 32,5 млн манатов.
По характеру возникновения 637 или 45,9% уголовных дел были возбуждены, 525 или 38% - производство возобновлено, 174 или 12,6% - остались в производстве с предыдущего года, 42 или 3% - выделены из других дел, 7 или 0,5% - поступили из других правоохранительных органов.
