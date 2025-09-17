Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Азербайджане более чем вдвое выросло число дел о налоговых преступлениях

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 17:10
    В Азербайджане в 2024 году в производстве находилось 1 385 дел о налоговых преступлениях.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    В отчетном периоде в отношении 19 человек была избрана мера пресечения в виде ареста.

    В прошлом году по завершенным уголовным делам был нанесен ущерб в размере 55,3 млн манатов. В государственный бюджет по уголовным делам было выплачено 32,5 млн манатов.

    По характеру возникновения 637 или 45,9% уголовных дел были возбуждены, 525 или 38% - производство возобновлено, 174 или 12,6% - остались в производстве с предыдущего года, 42 или 3% - выделены из других дел, 7 или 0,5% - поступили из других правоохранительных органов.

    уголовное дело преступления ГНС
