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В Азербайджане 98% спроса на сигареты удовлетворены за счет местного производства

В Азербайджане 98% спроса на сигареты удовлетворены за счет местного производства В 2023 году в Азербайджане произведено 15,3 млрд сигарет, что удовлетворило 98% внутреннего спроса.
Бизнес
6 апреля 2024 г. 13:03
В Азербайджане 98% спроса на сигареты удовлетворены за счет местного производства

В 2023 году в Азербайджане произведено 15,3 млрд сигарет, что удовлетворило 98% внутреннего спроса.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления контроля за обращением акцизных и маркированных товаров Азер Сулейманов.

"Объем прошлогоднего производства практически полностью удовлетворил внутренний спрос. 98% купленных сигарет были произведены 7 предприятиями, действующими в Азербайджане. Лишь 2% сигарет были импортными", - сказал он.

Сулейманов также добавил, что в этом году из Азербайджана только в Грузию планируется экспортировать 3 млрд сигарет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il siqaretə olan tələbatını 98 % ödəyib

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