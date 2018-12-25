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    В Азербайджан будет поставляться халяльная косметика из Карачаево-Черкесии

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Косметическая компания из Карачаево-Черкесии (КЧР) сегодня подписала контракт на 500 тыс. долларов на поставку халяльной продукции в Азербайджан в 2019 году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель Центра поддержки предпринимательства КЧР Артур Езаов.

    "Компания, производящая халяльную косметику, в рамках организованных нами бизнес-сессий в страны СНГ подписала несколько контрактов. Сегодня очередной из них на полмиллиона долларов США заключен в ходе визита в Карачаево-Черкесию бизнесменов из Азербайджана", - сказал Езаов.

    Согласно достигнутым договоренностям, помимо косметики предприниматели КЧР будут также поставлять продукты питания, стройматериалы и продукцию текстильной промышленности.

    "Поставку в Азербайджан начнем в 2019 году. Сейчас ведутся также переговоры о сотрудничестве с компаниями Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Кувейта", - сказал гендиректор компании Денис Брем.

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